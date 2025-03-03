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07:12, 3 марта 2025Наука и техника

ВКС России успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

МО РФ: ВКС успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Запуск был произведен 3 марта в 01:22 по московскому времени боевым расчетом космических войск ВКС.

«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — уточнили в ведомстве.

5 февраля сообщалось, что Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». По информации источника в ракетно-космической отрасли, больше пусков этой модели не планируется.

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