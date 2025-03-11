Раскрыта цель политики Литвы в отношении Белоруссии и России

Политолог Носович: У Литвы есть разные инструменты для антироссийской политики

Поддержание фоновой напряженности в отношении России и Белоруссии является главной целью властей Литвы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По его словам, Литва обладает рядом инструментов для проведения антироссийской политики. При этом сейчас актуальных поводов более чем достаточно, поэтому, например, историческая политика для властей страны не так приоритетна, как раньше.

«Главное — поддержание фоновой напряженности в отношении России и Белоруссии. Во внутренней политике это до поры до времени позволяет отводить фокус от социально-экономических проблем самой Литвы; во внешней политике, как считают в Вильнюсе, придает Литве ценности как «прифронтовому государству» в глазах больших союзников по НАТО и ЕС», — резюмировал эксперт.

Ранее Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.

