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10:43, 11 марта 2025Культура

Раскрыто состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки

Телеведущий Борисов: сбитой певцом Буйновым пенсионерке стало хуже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Состояние пенсионерки, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов, ухудшилось. Об этом в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявил телеведущий Дмитрий Борисов, его слова приводит «Газета.Ru».

«Существует реальная угроза жизни — тромбоэмболия, в любую секунду может оторваться тромб», — заявил Борисов. Сын пострадавшей Алексей Князев рассказал, что его мать находится в больнице имени Семашко. По его словам, состояние женщины оценивается как удовлетворительное, но «посттравматическое и непредсказуемое».

1 марта также сообщалось, что женщине стало хуже. Она рассказала, что в ближайшее время ее переведут из больницы в Звенигороде в столичную ЦКБ имени Семашко, и пожаловалась, что у нее болит все тело. Врачи объяснили перевод в другую больницу тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения.

Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, в Наро-Фоминском округе, 26 февраля около 18:00. Исполнитель находился за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.

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