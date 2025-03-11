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12:36, 11 марта 2025Россия

Раскрыто состояние пострадавших при налете БПЛА жителей Подмосковья

Главврач Домодедовской больницы Осипов: Состояние пострадавших тяжелое
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Подмосковье раскрыли состояние жителей региона, пострадавших при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Видеообращение главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова опубликовало издание MSK1.RU в Telegram.

Главврач сообщил, что в возглавляемое им учреждение поступили двое пострадавших — мужчина и женщина средних лет. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, другая — в крайне тяжелом, пояснил он. Они поступили в стационар с минно-взрывными травмами.

Врачи делают все возможное для спасения пострадавших, подчеркнул Осипов.

Ночью и утром 11 марта украинские войска выпустили по России 337 беспилотников, более 70 из них были сбиты на подлете к Москве.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, жертвами атаки в Подмосковье стали два человека. Оба — сотрудники «Мираторга». Компания пообещала выплатить их семьям по полтора миллиона рублей.

ЖЗЛ
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