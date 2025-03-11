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11:01, 11 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о поджегшей коробки в здании бизнес-центра россиянке

В Петербурге задержанная за поджог коробок пыталась парализовать бизнес-центр
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Безработная россиянка сожгла картонные коробки в бизнес-центре и попала под статью

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге задержанная поджог коробок в бизнес-центре (БЦ) 47-летняя безработная местная жительница пыталась таким образом парализовать здание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, фигурантка сама рассказала полицейским о том, что конструкция одного из самых высоких небоскребов города, БЦ Leader Tower, показалась ей ненадежной и слишком высокой, поэтому она пробралась на первый этаж здания и устроила поджог.

Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ее поместили в изолятор.

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