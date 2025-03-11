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10:23, 11 марта 2025Силовые структуры

Безработная россиянка сожгла картонные коробки в бизнес-центре и попала под статью

В Петербурге задержана женщина, сжегшая коробки на 2 млн рублей в бизнес-центре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербруге задержана 47-летняя безработная местная жительница по подозрению в поджоге картонных коробок в здании бизнес-центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, вечером 9 марта в полицию обратилась 67-летняя представитель бизнес-центра. Она сообщила, что ночью на первом этаже здания был совершен поджог картонных коробок. Сумма причиненного ущерба составила два миллиона рублей. Подозреваемую задержали на следующий день.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Фигурантка не смогла внятно объяснить мотивы своего поступка. Она сказала, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной. Женщину поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали 21-летнюю ранее не судимую студентку, подозреваемую в поджоге.

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