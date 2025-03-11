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18:57, 11 марта 2025Мир

Республиканцы определились с преемником Трампа

Республиканцы выступили за поправки, делающие сына Трампа Бэррона его преемником
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: KEVIN LAMARQUE / Globallookpress.com

Порядка 40 процентов сторонников Республиканской партии США выступили за поправки к конституции страны, делающие 18-летнего сына президента Дональда Трампа Бэррона его преемником. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.

«Популярность младшего сына президента Дональда Трампа, Бэррона, среди республиканцев продолжает расти, причем настолько, что некоторые из них даже рассматривают возможность внесения изменений в конституцию, чтобы позволить ему баллотироваться на пост президента досрочно», — отмечается в материале издания.

На данный момент времени Бэррон Трамп не может участвовать в выборах, так как ему нет 35 лет. Против отмены этого положения конституции высказалось только 24 процента опрошенных, в то время как 22 процента респондентов нейтрально отнеслись к идее.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем. Однако инициатор признался, что подобная идея встретит сопротивление и неприятие.

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