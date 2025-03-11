Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

«Ъ»: Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за перевозку грузовиков по региональным дорогам в период весенней просушки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) направили к вице-премьеру Виталию Савельеву просьбу поручить властям устранить несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов весной.

Согласно подсчетам, если ситуация не изменится, сумма автоматических взысканий только для X5 Group и «Магнита» может превысит 600 миллионов рублей. Обычно у ритейлеров получается обжаловать решение по штрафам в суде, однако на возврат средств может уйти около полутора лет.

Просушкой называют сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Обычно их вводят на месяц в апреле-июне, чтобы снизить негативное влияние на дорожное полотно во время неблагоприятных погодных условий. Требования к транспорту разнятся в зависимости от региона, однако чаще всего максимальная нагрузка составляет пять-шесть тонн на ось. Правила не распространяются на перевозку продуктов, однако на камерах не видно, что в грузовике находятся именно съедобные товары.

Ранее компания «Автодор» отменила штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева». Водители смогут не платить, если общая длина маршрута не превысила 50 километров.