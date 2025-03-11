Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:45, 11 марта 2025Экономика

Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

«Ъ»: Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за грузовики на дорогах весной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за перевозку грузовиков по региональным дорогам в период весенней просушки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) направили к вице-премьеру Виталию Савельеву просьбу поручить властям устранить несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов весной.

Согласно подсчетам, если ситуация не изменится, сумма автоматических взысканий только для X5 Group и «Магнита» может превысит 600 миллионов рублей. Обычно у ритейлеров получается обжаловать решение по штрафам в суде, однако на возврат средств может уйти около полутора лет.

Просушкой называют сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Обычно их вводят на месяц в апреле-июне, чтобы снизить негативное влияние на дорожное полотно во время неблагоприятных погодных условий. Требования к транспорту разнятся в зависимости от региона, однако чаще всего максимальная нагрузка составляет пять-шесть тонн на ось. Правила не распространяются на перевозку продуктов, однако на камерах не видно, что в грузовике находятся именно съедобные товары.

Ранее компания «Автодор» отменила штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева». Водители смогут не платить, если общая длина маршрута не превысила 50 километров.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    Маск потерял за день почти 30 миллиардов долларов

    Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

    В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

    Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

    При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

    ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

    Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

    В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

    Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше