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18:50, 11 марта 2025Мир

Россия обвинила ЕС в препятствиях диалогу с США по Украине

Небензя: ЕС прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и России по Украине
Семен Александров (редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и России по Украине. В этом европейское объединение обвинил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«ЕС стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине», — сказал дипломат.

По его словам, у Москвы нет диалога с Брюсселем, поскольку там почти не осталось адекватных собеседников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, что является нормальной практикой. Он отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона является «нормальной практикой».

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