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08:32, 11 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках работы дома

Юрист Костина: за предпринимательскую деятельность дома грозят штрафы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

За предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут грозить штрафы. О том, в каких случаях нельзя работать дома, рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, использовать жилое помещение для бизнеса можно в том случае, если это не нарушает права и интересы других граждан, а также требования, предусмотренные для конкретных видов деятельности. Так, дома нельзя размешать офисы, склады, промышленные производства, разводить и содержать животных. Запрет также касается миссионерской деятельности, гостиниц и детских садов.

Однако присматривать за детьми в жилых помещениях можно: если помещение находится не выше третьего этажа, а при пребывании в нем дольше четырех часов подряд детей кормят в соответствии с установленными нормами, в том числе санитарными. Устроить в квартире небольшое производство, к примеру, выпекать хлеб, возможно, но придется учесть требования к предприятиям общественного питания и производству пищевой продукции.

Кроме того, осуществление бизнеса часто требует реконструкции или перепланировки жилого помещения, которые тоже нужно согласовывать. Также в большинстве случаев необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение, а иногда — специальную лицензию.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями грозит штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей для граждан и 2-3 тысячи рублей для должностных лиц. При этом предприниматель считается должностным лицом. По словам Костиной, наименее рискованно заниматься дома пошивом одежды, рукоделием, оказанием бухгалтерских, репетиторских или юридических услуг, оказанием услуг психолога.

Ранее в Приморском крае жительница многоквартирного дома устроила у себя питомник для кошек. У нее в квартире обнаружили 65 животных.

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