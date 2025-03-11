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17:18, 11 марта 2025Путешествия

Россиянин с аэрофобией отравился успокоительными перед полетом в Мурманск

Россиянин отравился успокоительными препаратами перед полетом в Мурманск
Алина Черненко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянин с аэрофобией выпил успокоительные препараты перед полетом из Санкт-Петербурга в Мурманск и угодил в больницу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в понедельник, 10 марта, из медицинского пункта аэропорта Пулково госпитализировали 28-летнего Андрея М. с острым отравлением смесью таблеток и алкогольным абстинентным синдромом. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Пациента отправили в токсикологическое отделение.

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Позже выяснилось, что Андрей приехал утром в аэропорт, чтобы улететь на рейсе авиакомпании «Россия» в Мурманск. Из-за боязни полетов он принял медикамент и вскоре почувствовал недомогание. При этом употребление алкоголя россиянин отрицал. Полицейские организовали проверку.

Ранее пассажир иностранной авиакомпании United Airlines смешал лекарство с алкоголем и устроил дебош в самолете. Во время полета начал вести себя неподобающе и помочился на своем сиденье и в проходе лайнера.

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