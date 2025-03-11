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08:01, 11 марта 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша нашла альтернативу отдыху в ОАЭ

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша нашла альтернативу отдыху в ОАЭ — речь идет об Омане. Впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в будущем Оман будет так же популярен, как Марокко сейчас. Там можно посмотреть пустыню, крепости, каньоны, оазисы. «Только за пляжным отдыхом сюда ехать не стоит, так как есть много стран, где пляжи получше», — предостерегла россиянка.

Ранее эта же блогерша раскрыла свои траты во время поездки в Оман. Россиянка рассказала, что аренда комнаты на трое суток обошлась им в 100 евро (около 9,6 тысячи рублей).

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