Россиянка побывала в Омане и описала цены в местных кафе фразой «как в Крыму»

Российская путешественница побывала в одной из самых безопасных стран мира — Омане — и раскрыла свои траты во время поездки. Впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что они с мужем в первый день путешествия поели в кафе возле рынка. «Я попробовала впервые традиционный арабский чай "карак", похожий по вкусу на масала-чай. Шаурма плюс чай — 1,2 тысячи оманских риалов. Около 300 рублей, как в Крыму цена», — такими фразами описала она свой опыт.

Россиянка также рассказала, что аренда комнаты на трое суток обошлась им в 100 евро (около 9,6 тысячи рублей). За такси из аэропорта водители просили примерно 60 евро (около 5,7 тысячи рублей), поэтому они с мужем решили добраться до центра на автобусе за 1 оманский риал (около 232 рублей). Цены в супермаркете, по словам блогерши, оказались «вполне нормальными» — за полкило креветок они отдали 350 рублей.

Путешественница добавила, что Оман стремительно развивается и привлекает иностранных специалистов, предлагая хорошие деньги. Минимальная зарплата там составляет около 325 оманских риалов (примерно 75,6 тысячи рублей), а максимальная — 7,9 тысячи оманских риалов (более 1,8 миллиона рублей).

Ранее другая россиянка побывала в Омане и описала поездку туда фразой «мужчины должны обойтись без шорт». По ее словам, страна в туристическом плане пока только набирает обороты, однако уже видно, как местные стараются привлечь путешественников.

