Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

В Курске возбудили дело против полицейского за получение взятки от иностранца

В Курске возбудили дело против полицейского о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 1 мая 2024 года в полицию доставили трех иностранцев, работавших по найму у мужчины. Сотрудники должны были установить личности граждан. Выяснилось, что у одного из рабочих отсутствует патент, дающий право работать в России. Иностранец попросил бывшего начальника отдела полиции передать взятку должностному лицу, ответственному за пресечение правонарушений иностранными гражданами.

Экс-начальник районного отдела полиции обсудил данное предложение с начальником одного из подразделений УМВД России по Курской области, получил взятку в 30 тысяч рублей и передал ее должностному лицу.

Возбуждено дело по пункту «а» части 4 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом организованной группой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве осудят генерала Александра Оглоблина по делу о взятке на 12 миллионов рублей.