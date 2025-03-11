Российский военнослужащий получил за самоволку срок в колонии

В Забайкалье российский военный получил 1,5 года колонии за самоволку

В Забайкальском крае военнослужащего Петра Рженева приговорили к полутора годам колонии-поселения за самоволку. Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 17 сентября без уважительных причин осужденный решил уклониться от воинской службы и не стал в установленный срок возвращаться на службу из отпуска. Лишь пять дней спустя, когда в отношении его уже завели дело, Рженев прибыл в военный следственный отдел, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Ранее в Томске российского военнослужащего приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от воинской службы.