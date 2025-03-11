Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 11 марта 2025Мир

Рубио указал на сложности для Украины в возвращении к границам 2014 года

Глава Госдепа Рубио: Очевидно, Украине будет сложно вернуть границы 2014 года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Соединенные Штаты полагают, что Украина столкнется с трудностями на пути к возвращению территорий в границах 2014 года. На это указал глава Госдепа США Марко Рубио, передает The New York Times (NYT).

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, обе стороны конфликта должны прийти к выводу, что военное решение в этой ситуации невозможно.

В конце января Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, так как страна теряет все больше и больше территорий. Тогда он предположил, что президенту республики Владимиру Зеленскому непросто будет пойти на уступки для урегулирования конфликта, но ему следует принять реальное положение дел.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

    Русофобию назвали базой для государственности Литвы

    Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

    Раскрыты предварительные сроки визита спецпосланника Трампа в Москву

    Популярная ведущая в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч

    Назван распространенный миф о распаде СССР

    Над Курском прогремела серия взрывов

    Рубио указал на сложности для Украины в возвращении к границам 2014 года

    В Великобритании предрекли переход запада Украины под контроль России

    В Великобритании испугались уступок Трампа в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше