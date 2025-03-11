Рубио указал на сложности для Украины в возвращении к границам 2014 года

Глава Госдепа Рубио: Очевидно, Украине будет сложно вернуть границы 2014 года

Соединенные Штаты полагают, что Украина столкнется с трудностями на пути к возвращению территорий в границах 2014 года. На это указал глава Госдепа США Марко Рубио, передает The New York Times (NYT).

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, обе стороны конфликта должны прийти к выводу, что военное решение в этой ситуации невозможно.

В конце января Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, так как страна теряет все больше и больше территорий. Тогда он предположил, что президенту республики Владимиру Зеленскому непросто будет пойти на уступки для урегулирования конфликта, но ему следует принять реальное положение дел.