Доходы женщин и мужчин на фрилансе сравнили

Solar Staff: В 2024 году женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин

В 2024 году в России женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин. Доходы россиян сравнили аналитики сервиса Solar Staff. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты сравнили показатели более 50 тысяч аккаунтов женщин-фрилансеров и такого же числа аккаунтов мужчин-фрилансеров за 2023 и 2024 годы.

В 2023 году среднемесячные доходы самозанятых мужчин и женщин были сопоставимыми: мужчины зарабатывали в среднем 47 163 рубля в месяц, а женщины — 44 303 рубля. Годом позже доходы мужчин увеличились на 15 процентов, до 54 326 рублей, а доходы женщин остались на том же уровне.

Среди фрилансеров, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП), разница в доходах заметнее: в 2023 году женщины зарабатывали в среднем на 61 процент меньше мужчин — 128 940 против 208 150 рублей в месяц. В 2024 году тенденция сохранилась: мужчины стали получать в среднем 239 000 рублей в месяц (плюс 14,8 процента), а доходы женщин упали до 119 920 рублей (минус 7 процентов).

«Существенный разрыв в среднемесячных доходах мужчин и женщин-фрилансеров объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это разница в специализациях: мужчины все еще чаще выбирают более высокооплачиваемые направления. Во-вторых, женщины нередко сталкиваются с ограничениями по времени из-за двойной нагрузки — профессиональной и домашней. Кроме того, гендерные стереотипы и неравномерный доступ к крупным проектам также вносят свой вклад в дисбаланс доходов, так как женщины чаще мужчин подвержены синдрому самозванца», — пояснил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

Как ранее подсчитали в сервисе «Финуслуги», в среднем россиянки хранят на одном банковском вкладе 468 тысяч рублей, а для мужчин этот показатель составляет 439 тысяч. За год средний размер сбережений (сумма на всех вкладах) женщин на «Финуслугах» вырос на 13,3 процента. Если в начале марта 2024 года он составлял 1,1 миллиона рублей, то в марте 2025 года речь идет уже о 1,3 миллиона. При этом у мужчин средний размер сбережений вырос только на 9,3 процента и дошел за год до 1,4 миллиона рублей.