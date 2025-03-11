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16:07, 11 марта 2025МирЭксклюзив

В опоздании делегации США на встречу с украинцами заметили скрытый посыл

Эксперт по этикету Холгова: США могли специально опоздать на встречу с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Опоздание американской делегации на встречу с украинскими коллегами в Саудовской Аравии может иметь скрытый посыл в виде демонстрации власти, допустила в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по этикету Альбина Холгова. Вместе с тем она не исключила, что представители США могли опоздать и ввиду объективных факторов.

«Конечно, всегда может быть человеческий фактор. Например, задержка рейса, что-то еще, из-за чего делегация опаздывает по объективным причинам. Но на таком высоком уровне так происходит крайне редко, это очень нечастый случай», — заметила эксперт.

По ее словам, как правило, в подобных ситуациях речь идет о посыле одной стороны оппоненту.

«Они как будто говорят, что мы главные и вы будете нас ждать. Конечно, наверняка мы этого не знаем, могло быть и опоздание по другим причинам», — заключила Холгова.

Ранее стало известно, что делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины, которые стартовали в Джидде. По этой причине начало переговоров пришлось ненадолго перенести.

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