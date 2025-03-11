«Они были нацелены на жилые кварталы». Украина совершила крупнейшую атаку дронами на Россию. Как на это реагируют на Западе?

CNN: РФ подверглась атаке БПЛА перед ключевыми переговорами США и Украины

Самая массированная с начала спецоперации (СВО) на Украине атака беспилотников, которую Россия отбила в ночь на вторник, 11 марта, стала главной темой в ключевых мировых СМИ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России в общей сложности 337 БПЛА, из них 126 было сбито над Курской областью. Многие иностранные издания обсуждали, к каким последствиям приведет налет дронов и почему для атаки было выбрано такое время. Что они пишут?

CNN

Американский канал CNN выпустил статью под заголовком «Россия сообщает, что она подверглась массированной атаке дронов перед ключевыми переговорами США и Украины».

Атаки произошли накануне переговоров, которые, по плану, должны пройти во вторник между делегациями Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц планируют встретиться с советником по нацбезопасности, министром иностранных дел и министром обороны Украины CNN

В материале отмечается, что на фоне ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским боевые действия стали более интенсивными. При этом, добавили в CNN, присутствие украинских военнослужащих в Курской области резко сокращается, и продвижение России угрожает «единственному территориальному козырю Киева в критически важный момент конфликта».

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Reuters

Международное информагентство Reuters также связало атаку БПЛА со встречей делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Как отмечается в материале, представители обеих стран будут искать основания для возможных мирных переговоров в ходе этого конфликта.

Хотя президент США Дональд Трамп говорит, что хочет достичь мира на Украине, конфликт на поле боля разгорается: Россия проводит крупное наступление в Курской области, а Украина устраивает серии атак дронами вглубь России Reuters

Би-би-си

В материале британского издания Би-би-си указано, что на Москву была совершена, по-видимому, самая масштабная атака украинскими беспилотниками. «В ней были задействованы десятки дронов, некоторые были нацелены на жилые кварталы», — сообщил обозреватель Стив Розенберг.

Как подчеркнули в Би-би-си, атака была произведена за несколько часов до проходящих в Саудовской Аравии переговоров США и Украины. «Встреча двух делегаций следует за конфликтом Зеленского с Трампом, произошедшим в Белом доме в прошлом месяце, после которого США приостановили военную помощь и передачу разведданных Украине», — говорится в материале.

Le Monde

Французская газета Le Monde в материале об атаке дронов на Россию привела позицию украинской стороны. «Украина сказала, что атака беспилотниками должна побудить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня в воздухе, предложенное Киевом», — указано в статье.

При этом, сообщается в публикации, на переговорах, которые пройдут в Саудовской Аравии 11 марта, Украина должна представить США план частичного прекращения огня. «[Киев] надеется восстановить поддержку своего ключевого покровителя, который под управлением президента Дональда Трампа потребовал уступок для завершения трехлетнего конфликта», — резюмируют в Le Monde.

The Guardian

Британское издание The Guardian сообщило, что предыдущая крупная атака БПЛА на Москву была совершена Украиной в ноябре.

Среди прочего в материале отмечается, что официальный представитель МИД России Мария Захарова связала нынешний налет дронов на Москву с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. «Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ», — привело издание слова Захаровой.

