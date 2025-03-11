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17:19, 11 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможный срок полного освобождения Суджи

Депутат Колесник предрек завершение боев вблизи Суджи в ближайшие дни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Примерно через неделю Суджа перестанет быть местом серьезных боев, Вооруженные силы России (ВС РФ) пойдут дальше, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Возможный срок полного освобождения города Курской области депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Положительная динамика началась давно. Суджа будет взята, и замкнется кольцо, а практически оно уже замкнулось вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в Курской области. Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое», — заявил Колесник.

Депутат сообщил, что войска ВСУ в Курской области начали сдаваться целыми подразделениями, понимая, что пути подвоза боекомплектов обрезаны.

Все приходит к логическому завершению. Где-то через неделю мы про Суджу как про зону серьезных боевых действий забудем, наши войска пойдут дальше

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи в Курской области. По его информации, по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся пригороды Суджи — населенные пункты Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский

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