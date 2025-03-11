США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах

США и Украина согласились заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов

США и Украина договорились заключить соглашении о разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление сторон, опубликованное Киевом.

«Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», — отмечается в документе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о продолжении работы над соглашением с Украиной по ресурсам. Он также добавил, что существует много деталей, которые нужно проработать.