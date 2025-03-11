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05:18, 11 марта 2025Мир

Рубио сообщил о продолжении работы над соглашением с Украиной по ресурсам

Рубио: США продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме Об этом он упомянул на пути в Саудовскую Аравию.

«Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать…», — уточнил Рубио.

Он также добавил, что существует много деталей, которые нужно проработать. Подписание самого соглашения является важной темой для Вашингтона, однако не стоит на главной повестке дня.

4 марта конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что сделка по ресурсам между США и Украиной скоро будет подписана.

После недавней перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом команда американского президента выступила за прекращение переговоров с Киевом. По словам помощника главы государства по нацбезопасности Майка Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Но Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил президента США.

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