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00:54, 4 марта 2025Мир

В США анонсировали подписание сорванной сделки с Украиной

Конгрессмен Фицпатрик анонсировал подписание США и Украиной сделки по ресурсам
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Pool / Reuters

Сделка по ресурсам между Соединенными Штатами Америки и Украиной скоро будет подписана, анонсировал конгрессмен Брайан Фицпатрик. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Мы на 100 процентов вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — указал он по итогам беседы с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания сделки по ресурсам с Киевом. Он также заявил, что затронет данную тему в своей речи 4 марта.

До этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что переговоры США и Украины по природным ресурсам вновь начнутся, если украинский президент Владимир Зеленский изменит свою позицию.

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