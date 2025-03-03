Трамп высказался о сделке по ресурсам с Украиной

Трамп: Сделка по ресурсам Украины еще возможна

Сделка по освоению ресурсов Украины еще возможна, считает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он также заявил, что затронет данную тему в своей речи 4 марта. Выступление американского лидера опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Нет, я так не думаю», — ответил глава государства на вопрос журналиста о том, «мертва» ли сделка с Украиной. Трамп добавил, что это «отличная сделка» для США.

Ранее американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать большую благодарность за поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Комментируя конфликт на Украине, Трамп выразил мнение, что сделки по урегулированию можно достичь очень быстро, однако некоторые выступают против мира.