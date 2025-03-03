Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 3 марта 2025Мир

Белый дом назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

Белый дом: Переговоры по ресурсам начнутся, если Зеленский изменит позицию
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Переговоры США и Украины по природным ресурсам вновь начнутся, если украинский президент Владимир Зеленский изменит свою позицию. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах», — подчеркнул Уолтц.

По словам советника главы Белого дома, призыв пересмотреть позицию является «не слишком большой просьбой». Уолтц также отметил, что президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению обсуждения сделки по доступу к украинским ресурсам.

Ранее американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский заявил, что американский лидер все еще ждет публичных извинений от украинского коллеги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

      Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

      Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

      Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

      Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

      СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

      Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

      Военкор сделал три вывода из видео с «бойцом-терминатором» под огнем ВСУ

      Раскрыто последствие визита Шойгу в Китай для США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше