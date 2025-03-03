Белый дом назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

Белый дом: Переговоры по ресурсам начнутся, если Зеленский изменит позицию

Переговоры США и Украины по природным ресурсам вновь начнутся, если украинский президент Владимир Зеленский изменит свою позицию. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах», — подчеркнул Уолтц.

По словам советника главы Белого дома, призыв пересмотреть позицию является «не слишком большой просьбой». Уолтц также отметил, что президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению обсуждения сделки по доступу к украинским ресурсам.

Ранее американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский заявил, что американский лидер все еще ждет публичных извинений от украинского коллеги.