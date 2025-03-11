Стало известно о контроле России над еще двумя населенными пунктами под Суджей

«РВ»: Россия освободила Замостье и Махновку под Суджей в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Замостье и Махновку под Суджей в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры русской весны».

«Десантники 11-й бригады ВДВ группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили к освобожденным за сутки 12 населенным пунктам — Махновку и Замостье», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в публикации, российские десантники ведут штурм Суджи, бои ведутся на окраинах. Потери ВСУ в Курской области, лишили армию Украины потенциала для активных действий на других направлениях, констатировал канал.

11 марта Минобороны сообщило о контроле над еще 12 населенными пунктами в Курской области — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. За 8 и 9 марта Россия освободила еще семь населенных пунктов под Суджей.