Стало известно о минировании ВСУ подвалов с гражданскими

ТАСС: ВСУ минируют подвалы с гражданскими при отступлении

При отступлении из населенных пунктов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют подвалы с гражданскими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителей российских силовых структур.

«Противник совершает весьма циничные поступки в отношении гражданского населения. Прежде чем покинуть населенник, они минируют подвалы с мирными, ставят растяжки на подступах к этим домам. Так было в Шевченко, Селидове, Галициновке, Новогродовке и т.д.», — рассказал собеседник агентства.

По словам силовиков, из подобной ловушки были вызволены мирные жители в нескольких населенных пунктах. Источник агентства подчеркнул, что в Галициновке Донецкой народной республики в заминированном подвале находилась семья с маленьким ребенком.