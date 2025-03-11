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09:38, 11 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о минировании ВСУ подвалов с гражданскими

ТАСС: ВСУ минируют подвалы с гражданскими при отступлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При отступлении из населенных пунктов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют подвалы с гражданскими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителей российских силовых структур.

«Противник совершает весьма циничные поступки в отношении гражданского населения. Прежде чем покинуть населенник, они минируют подвалы с мирными, ставят растяжки на подступах к этим домам. Так было в Шевченко, Селидове, Галициновке, Новогродовке и т.д.», — рассказал собеседник агентства.

По словам силовиков, из подобной ловушки были вызволены мирные жители в нескольких населенных пунктах. Источник агентства подчеркнул, что в Галициновке Донецкой народной республики в заминированном подвале находилась семья с маленьким ребенком.

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