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02:39, 11 марта 2025Бывший СССР

ВСУ применяли французские снаряды для атак по мирным жителям

РИА Новости: ВСУ применяли французские снаряды для атак по мирным жителям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли французские снаряды для атак по мирным жителям Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца уничтоженного одним из таких снарядов автомобиля.

По его словам, надписи на мине были на французском. «Английский учил, но по-французски как бы понятно. Там были надписи "Франция". Что еще можно переводить? Дальше читать не надо. А говорят, Россия. Это была моя непосредственно машина»а, — заявил он.

Ранее врио губернатора российского региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по ТЦ пострадали девять человек. В числе раненых четверо подростков 13-14 лет. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь. По факту удара Вооруженных сил Украины по торговому центру возбуждено уголовное дело.

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