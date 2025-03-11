Стало известно о зачистке населенного пункта под Суджей

ТАСС: В освобожденном хуторе Правда под Суджей ведется зачистка

В освобожденном хуторе Правда под Суджей в Курской области ведется зачистка. Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, российские военные проверяют подвалы в населенном пункте, где могут находиться солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сами бойцы поясняют, что им приходится по несколько раз спрашивать, есть ли внизу люди и готовы ли они выйти, прежде, чем простреливать подвал или закидывать его гранатами.

Как рассказал командир полка с позывным Баркас, населенный пункт в результате боев заняли штурмовые подразделения 30-го мотострелкового полка. С его слов, российские военные закрепились и в дальнейшем, нанося огневое поражение, уничтожали противника в населенном пункте Ивашковский в течение ночи.

«На утро разведкой было обнаружено, что противник ушел в направлении леса Ивашковский. Лес был в дальнейшем занят и зачищен», — сказал Баркас.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области. Речь шла о поселках Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.