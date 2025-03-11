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11:08, 11 марта 2025Мир

В США заметили суету в Евросоюзе

Politico: ЕС засуетилcя из-за своего отсутствия за столом переговоров по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Европейский союз (ЕС) засуетилcя из-за своего отсутствия за столом переговоров по Украине и поставил под сомнение превращение в «геополитическую державу». Об этом в статье для Politico пишут старшие научные сотрудники Института Хадсона Питер Раф и Абрам Шульский.

Эксперты отметили, что в Евросоюзе «внезапно засуетились» и осознали, что политическая сила может находиться «либо за столом международной системы, либо в меню» у более крупных игроков. По данным авторов статьи, Европа может претендовать на статус геополитической державы с точки зрения населения, технологического развития, экономики и мощи. При этом у нее отсутствует политическая структура, перспективы создания которой «сталкиваются со значительными препятствиями».

Раф и Шульский отмечают, что ни НАТО, ни ЕС в настоящее время не способны преобразоваться в «средство европейской самозащиты и проецирования силы». В связи с этим Европа вряд ли сможет стать крупным и влиятельным игроком на мировой арене, сравнимым с США. Кроме того, Евросоюз представляет собой «мозаику национальных государств, а не федеральную систему».

18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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