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18:38, 11 марта 2025Ценности

Телеведущая Аврора раскрыла причину отказа от ботокса

Телеведущая Аврора отказалась от инъекций ботокса из-за эффекта застывшего лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская телеведущая Аврора (настоящее имя — Ирина Юрьевна Юдина) раскрыла причину отказа от ботокса. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

51-летняя знаменитость рассказала, что моложавую внешность ей помогают сохранять биоревитализация, лимфодренажный массаж лица и процедуры на лазере Fotona 4D. При этом она отметила, что ранее делала инъекции ботокса, однако ее не устроил результат.

«Ботокс я не колю: как-то делала инъекции им и осталась не в восторге от эффекта застывшего лица. Филлеры тоже считаю вчерашним днем, они раздувают лицо и точно не делают его красивее», — пояснила собеседница издания.

В феврале российская певица Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете».

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