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16:49, 11 марта 2025Путешествия

Туристка случайно оказалась в американской тюрьме во время путешествия всей жизни

Daily Mail: Британка оказалась в американской тюрьме по подозрению в миграции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Becky Burke

Becky Burke. Фото: @burkie_becs

Британская туристка случайно оказалась в американской тюрьме во время путешествия всей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 28-летняя художница Бекки Берк прибыла в Нью-Йорк в начале января и спустя два месяца, как и планировала, отправилась в Канаду. Однако на границе соседней страны ей отказали во въезде: там предположили, что девушка едет в Канаду на заработки. Ей рекомендовали вернуться в США и получить другую визу взамен своей туристической.

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У Берк не оставалось другого выхода, она решила вернуться в США и обдумать дальнейшие действия. Однако и этот план сорвался на границе. Британку задержали американские власти, заподозрив ее в нелегальной миграции. Ее поместили в тюремную камеру иммиграционного центра, отобрав все личные вещи. Семья туристки пытается решить вопрос через посольство Великобритании и политических деятелей страны, но, несмотря на широкую огласку, дело не движется.

После прихода к власти нынешний президент США уволил многих иммиграционных судей, из-за чего решения по делам выносятся дольше.

Ранее немецкую туристку, которая с подругой поехала в США из Мексики, не пустили в страну и отправили в иммиграционный центр содержания под стражей. 25 января татуировщица из Европы Джессика Бреше попыталась въехать в Сан-Диего из Тихуаны со своей лучшей подругой из Лос-Анджелеса — Никитой Лофвинг.

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