Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 11 марта 2025Россия

Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

В подмосковной Черноголовке нашли украинский ударный БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударного типа нашли в Подмосковье. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Дрон нашли в Черноголовке — расстояние от нее до Москвы составляет примерно 70 километров.

Специалисты приступили к разминированию беспилотника.

Ночью и утром 11 марта Украина выпустила по России 337 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении свыше 70 БПЛА на подлете к столице. Один из дронов заметили лежащим на улице в Москве — к разминированию привлекли робота-сапера.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    Захарова заявила о разрушении одной международной системы

    Англичане и французы объяснили украинцам тонкости переговоров с США

    Российский военный объяснил массированную атаку дронов ВСУ

    Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

    Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

    Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

    В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

    Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

    Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше