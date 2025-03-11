Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

В подмосковной Черноголовке нашли украинский ударный БПЛА

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударного типа нашли в Подмосковье. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Дрон нашли в Черноголовке — расстояние от нее до Москвы составляет примерно 70 километров.

Специалисты приступили к разминированию беспилотника.

Ночью и утром 11 марта Украина выпустила по России 337 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении свыше 70 БПЛА на подлете к столице. Один из дронов заметили лежащим на улице в Москве — к разминированию привлекли робота-сапера.