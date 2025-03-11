В аэропорту Внуково ввели план «Ковер»

Росавиация: Аэропорт Внуково ввели ограничения на полеты

В столичном аэропорту Внуково ввели план «Ковер», воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Представитель Росавиации».

«На прием и выпуск ВС (воздушных средств) временно закрыт московский аэропорт Внуково», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Подчеркивается, что это было сделано «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ранее сообщалось о введении плана «Ковер» в аэропортах Жуковский и Домодедово. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.