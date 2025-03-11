В беспилотниках ВСУ нашли поражающие элементы

Shot: В дронах ВСУ нашли поражающие элементы

Украинские беспилотники, атаковавшие Подмосковье, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, подшипники диаметром 7 миллиметров обнаружил житель подмосковного города. В результате ночной атаки в его квартире выбило окна, и их осколки повредили мужчине руки. Элементы он нашел при разборе квартиры после взрыва беспилотника.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 74 дронов, летевших в сторону города.

