Newsweek: Страны ЕС обладают ограниченной мощью без поддержки США

Страны Европейского союза (ЕС) обладают ограниченной мощью без поддержки США. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на научного сотрудника по национальной безопасности в британском Совете по геостратегии Уильяма Фрира.

«На бумаге военная мощь европейской части НАТО вполне сопоставима с российской во всех сферах, но эта бумажная мощь обманчива», — отметил эксперт.

По словам Фрира, боевая стратегия стран ЕС в рамках НАТО зависит от вспомогательных средств, которые давно предоставляют США. К ним относятся разведданные, дозаправка самолетов в воздухе, а также логистика. Фрир добавил, что европейские страны альянса имеют ограниченный опыт работы без США. Кроме того, в случае военного конфликта у них могут возникнуть проблемы с быстрой доставкой войск в важные точки, а также с восполнением потерь в боевых условиях.

Ранее старшие научные сотрудники Института Хадсона Питер Раф и Абрам Шульский в статье для Politico заявили, что ЕС вряд ли сможет стать крупным и влиятельным игроком на мировой арене, сравнимым с США.