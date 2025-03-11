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03:28, 11 марта 2025Мир

В ЕП заявили о попытке скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков»

Депутат ЕП Блага: «Северные потоки» подорвали США, но правда скрывается
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

США подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», но правда об этом скрывается. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в беседе с ТАСС.

Парламентарий выразил уверенность в том, что Вашингтон сделал это для того, чтобы продавать собственный сжиженный газ европейцам, так как поставил цель заполучить европейский рынок. По его словам, единственным препятствием на этом пути стало дешевое предложение из России.

Ранее в Германии заявили, что Берлин мог заранее согласиться на подрыв «Северных потоков». Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф подчеркивал, что газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию».

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