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05:22, 11 марта 2025Мир

В Европе сообщили о плане Орбана сорвать продление антироссийских санкций

Euractiv: Венгрия хочет сорвать продление санкций ЕС против РФ на этой неделе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России на этой неделе. Об этом сообщил портал Euractiv.

Отмечается, что срок действия нынешних ограничений истекает 15 марта. Таким образом, продлить их можно будет в среду или пятницу (12 и 14 марта соответственно), подчеркивает портал.

Кроме того, Орбан планирует добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрываются.

«Поскольку президент США Дональд Трамп посылает множество сигналов о том, что Вашингтон может снять санкции с России в рамках своих усилий по заключению мирного соглашения, Будапешт, вероятно, осмелится более жестко бороться с санкциями ЕС в отношении России», — пишет Euractiv.

Ранее сообщалось, что власти США начали работу над смягчением антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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