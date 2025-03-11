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05:35, 11 марта 2025Мир

В европейском городе произошел наркотический кризис

Bild: Во Франкфурте-на-Майне проходит фентаниловая наркоэпидемия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

Во Франкфурте-на-Майне из-за массового распространения фентанила происходит наркотический кризис, местная политика, направленная против запрещенных веществ, вышла из-под контроля. О произошедшем в европейском городе сообщило издание Bild.

Отмечается, что более половины героиновых наркоманов города перешли на фентанил. Местные власти сравнили происходящее с эпидемией. Для борьбы с распространением запрещенного вещества планируется провести специальную конференцию и обратиться за помощью к иностранным специалистам.

Ранее сообщалось, что дельфины из Мексиканского залива пристрастились к креветкам и рыбе, отравленными наркотиком фентанилом.

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