Дельфины пристрастились к вызвавшему эпидемию в США наркотику

В жире дельфинов из Мексиканского залива нашли наркотики

Дельфины из Мексиканского залива пристрастились к креветкам и рыбе, отравленными наркотиком фентанилом. Об этом сообщает KRIS-TV.

В сентябре 2020 года исследователи Техасского университета A&M в городе Корпус-Кристи проводили плановый осмотр лодок и нашли тушу дельфина. Они забрали ее в лабораторию. Спустя два года они решили использовать ее для анализа жира и обнаружили в тканях наркотики.

Ученые продолжили изучение и в конце ноября 2024 года опубликовали посвященную этой проблеме статью. Для нее они взяли 83 образца жира живых дельфинов. Согласно результатам анализа, в 30 из них оказался фентанил, ставший причиной массовой наркотической эпидемии в США. Ученые также рассмотрели жир шести особей, которых не стало. Наркотик содержался в организме каждой из них.

Как отмечает морской биолог Дара Орбах, ученым не удалось точно установить, как фентанил попал в организм морских животных. Он предположил, что фармацевтические и наркотические вещества попадают в моря и океаны через сточные воды. Затем их поглощают рыбы и креветки, которыми питаются дельфины. Так фентанил и появляется в организме морских млекопитающих.

Орбах обратил внимание на то, что многим из изученных дельфинов больше десяти лет. По его словам, это доказывает, что проблема распространения фентанила среди морских животных давняя: все эти годы она просто игнорировалась. Орбах надеется, что открытие ученых из Техаса позволит продолжить исследование, отследить источник фентанила и избавиться от него.

Ранее сообщалось, что в организме бразильских длиннорылых акул нашли повышенную концентрацию кокаина. Такое распространение наркотика связано с контрабандистами, которые сбрасывают пакеты с кокаином в воду, когда их преследуют полицейские.