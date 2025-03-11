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05:41, 11 марта 2025Мир

В Госдепе подтвердили отсутствие Зеленского на встрече в Саудовской Аравии

В Госдепе заявили, что Зеленского не будет на встрече в Саудовской Аравии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече американской и украинской делегаций, которая состоится 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом указывается в ежедневном графике, опубликованном Госдепом США.

«12:00 по местному времени. Госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком», — сказано в сообщении. Помимо этого, на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом ранее сообщалось, что в понедельник Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Украинская делегация также встретится с американской, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведданных.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон хочет понять, на какие уступки готова пойти Украина ради урегулирования вооруженного конфликта. Помимо этого, он частично раскрыл детали вокруг ситуации со сделкой по редкоземельным металлам Украины.

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