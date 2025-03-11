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23:38, 11 марта 2025Россия

В Госдуме прокомментировали готовность Украины к прекращению огня

Шеремет: РФ не позволит себя обмануть в прекращении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с ТАСС прокомментировал готовность Украины к прекращению огня. По его словам, Москва не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — подчеркнул он.

Шеремет напомнил, что за считаные часы до начала переговоров с США Украина совершила массированную атаку дронами по российской территории. По его мнению, это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны Киева, которую Москва не может оставить безнаказанной.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

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