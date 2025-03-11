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02:23, 11 марта 2025Интернет и СМИ

В Китае испугались возможной перепалки Трампа с Си Цзиньпином по аналогии с Зеленским

WSJ: В КНР против встречи Трампа с Си Цзиньпином в США после ссоры с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque/ Reuters

Китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они выступают против поездки китайского лидера в Вашингтон, Пекин заинтересован в том, чтобы встреча прошла на территории Китая, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в Пекине осторожно относятся к возможному саммиту в Вашингтоне, переживая, что встреча может создать ложное впечатление, будто Си Цзиньпин готов идти на уступки Дональду Трампу. Они также не хотят повторения ситуации с Зеленским, которого публично раскритиковали и попросили покинуть Белый дом во время его визита в США в конце февраля.

Ранее стало известно, что Пекин и Вашингтон начали обсуждение подготовки к возможной встрече в июне. По данным WSJ, Китай надеется, что прямые переговоры со Штатами позволят Пекину договориться об отказе Вашингтона от введения дополнительных пошлин и ограничений в области высоких технологий.

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