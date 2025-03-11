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09:02, 11 марта 2025Мир

В Китае указали на преимущество России в мирных переговорах по Украине

Профессор Ли Хайдун: Успехи ВС РФ на поле боя повысили ставки на переговорах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Успехи Российской армии повысили ставки на возможных переговорах, поэтому пространство США для создания маневра в мирном урегулировании конфликта на Украине сокращается. Такое мнение выразил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, его слова передает газета Global Times.

«Поскольку успехи России на поле боя повысили ставки за столом переговоров, они также создали дисбаланс сил, так как это нарушает план США по переговорам о прекращении огня», — отметил эксперт.

По мнению Ли Хайдуна, в связи с этим пространство для маневра Вашингтона в мирных переговорах между Москвой и Киевом «становится еще меньше из-за неясных перспектив».

28 января президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Он также указал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с Москвой, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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