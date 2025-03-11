В Кремле назвали цель масштабной атаки беспилотников ВСУ на Россию

Песков: Налетом БПЛА Киев может пытаться сорвать тенденцию к урегулированию

Налетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию Киев может пытаться сорвать тенденцию к мирному урегулированию конфликта на Украине. Возможную цель масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков обозначил, что на сегодняшний день конкретных действий по урегулированию конфликта не ведется. По его словам, находящиеся сейчас в Саудовской Аравии представители США заявили, что пока только пытаются понять, «насколько Украина готова к мирным переговорам».

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Во вторник, 11 марта, в Джидде начались переговоры представителей Киева и Вашингтона. Ранее в Кремле Песков ответил на вопрос о позиции Кремля по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас ее невозможно сформулировать.