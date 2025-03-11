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11:58, 11 марта 2025Россия

В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

Песков переадресовал Киеву вопрос о массированной атаке беспилотников по России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

По данным Минобороны, ночью и утром 11 марта над Россией было сбито 337 беспилотников.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, исходя из чего мог быть выбран день атаки. «Спросите у киевского режима», — ответил Песков.

Ранее в России назвали цель массового налета украинских беспилотников. Автор Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что атака была направлена на усиление позиции Киева на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии.

ЖЗЛ
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