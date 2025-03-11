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11:40, 11 марта 2025Россия

В России назвали основную цель одной из самых массовых с начала СВО атак дронами ВСУ

Fighterbomber: Основная цель атаки БПЛА — демонстрация возможностей ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Основной целью одной из самых массовых за время проведения специальной военной операции (СВО) атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стала демонстрация возможностей. Об этом заявил автор Telegram-канала Fighterbomber.

Ночью и утром 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 337 дронов.

Атака была направлена на усиление позиции Киева на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии, считает автор канала. Из-за неблагоприятной ситуации в зоне СВО у Киева нет других козырей, пояснил он.

После уничтожения в небе над Россией сотен беспилотников в Госдуме допустили повторное применение по Украине новейшего ракетного комплекса «Орешник». Глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов заявил, что это было бы «не лишним».

ЖЗЛ
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