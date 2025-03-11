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19:41, 11 марта 2025Россия

В Кремле рассказали об общении Путина с находящимися на СВО бойцами

Песков: Путин ежедневно общается с находящимися на СВО бойцами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин общается с находящимися в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцами на ежедневной основе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он с ними [бойцами] общается часто, фактически ежедневно», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путину, в частности, еще до начала операции российских военных, пробравшихся в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, докладывали обо всех ее деталях.

Ранее Путин на встречах с губернаторами Иркутской области Игорем Кобзевым и Брянской области Александром Богомазом назвал воюющих на специальной военной операции на Украине бойцов своими ребятами.

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