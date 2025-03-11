Песков: Польша не прочь поживиться территориями Украины

Ни для кого не секрет, что Польша не прочь поживиться территориями Западной Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что власти Польши не прочь поживиться, так сказать, территориями Западной Украины, в том числе в исторической ретроспективе и перспективе, не является секретом. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты, наверное, зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, на этот вопрос не могу квалифицированно ответить», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Львовская область договорилась с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении своих интересов в США. Отмечается, что подобный случай является первым за 33 года, когда отдельный украинский регион самостоятельно официально заказывает лоббистские услуги в США, пытаясь независимо от Киева наладить связи с американскими чиновниками.

13 февраля 2025 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша небезосновательно присматривается к Львову.