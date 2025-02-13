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11:06, 13 февраля 2025Мир

В СВР раскрыли интерес Польши ко Львову

Директор СВР Нарышкин: Польша небезосновательно присматривается ко Львову
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Польша небезосновательно присматривается к украинскому городу Львов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает РИА Новости.

«Более последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом веке окрестили "гиеной Европы". Этот термин принадлежит премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Сейчас же Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», — отметил глава разведывательного ведомства.

Ранее Нарышкин заявил, что Украину неизбежно ждет крах государственности в будущем. Он подчеркнул, что украинские элиты выбрали путь личного обогащения за счет населения страны вместо развития государственности.

29 ноября прошлого года в пресс-бюро СВР России заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей, Румынией и Великобританией.

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